Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gedung ATR/BPN Terbakar, Nusron Sebut Ruangan Dumas yang Dilalap Api

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |01:05 WIB
Gedung ATR/BPN Terbakar, Nusron Sebut Ruangan Dumas yang Dilalap Api
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turut menyambangi Gedung Kementerian ATR/BPN yang terbakar pada Sabtu (8/2/2025) malam. Kedatangannya, untuk meninjau dan melihat proses pemadaman.

Ia menyampaikan, ruangan yang terbakar yakni pengaduan masyarakat (Dumas) yang terletak di lantai 1. Namun. Ia menyampaikan, titik api sudah berhasil dipadamkan.

"Tadi di Gedung ATR/BPN tadi sekitar pukul 23.00 lewat ada kebakaran kecil di Gedung Dumas di lantai 1 dan alhamdulillah reaksinya cepat sekali sudah bisa dipadamkan," kata Nusron.

Lebih lanjut, Nusron mengaku belum mengetahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Hanya saja ia menyampaikan, si jago merah telah berhasil dipadamkan.

"Sampai saat ini kita belum mengetahui, apa penyebab kebakaran. Yang paling penting kita bisa atasi," terang Nusron.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement