Gedung ATR/BPN Terbakar, Nusron Sebut Ruangan Dumas yang Dilalap Api

JAKARTA - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turut menyambangi Gedung Kementerian ATR/BPN yang terbakar pada Sabtu (8/2/2025) malam. Kedatangannya, untuk meninjau dan melihat proses pemadaman.

Ia menyampaikan, ruangan yang terbakar yakni pengaduan masyarakat (Dumas) yang terletak di lantai 1. Namun. Ia menyampaikan, titik api sudah berhasil dipadamkan.

"Tadi di Gedung ATR/BPN tadi sekitar pukul 23.00 lewat ada kebakaran kecil di Gedung Dumas di lantai 1 dan alhamdulillah reaksinya cepat sekali sudah bisa dipadamkan," kata Nusron.

Lebih lanjut, Nusron mengaku belum mengetahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Hanya saja ia menyampaikan, si jago merah telah berhasil dipadamkan.

"Sampai saat ini kita belum mengetahui, apa penyebab kebakaran. Yang paling penting kita bisa atasi," terang Nusron.