Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pede Tak Akan Direshuffle, Bahlil: Presiden Tahu Kualitas Kami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |01:30 WIB
<i>Pede</i> Tak Akan Direshuffle, Bahlil: Presiden Tahu Kualitas Kami
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia meyakini bahwa kader Partai Golkar yang menjadi menteri di Kabinet Merah Putih akan aman dari adanya rencana reshuffle. Menurutnya, Presiden tahu tentang kualitas dari kader Partai Golkar.

Hal itu disampaikan Bahlil menanggapi isu Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan perombakan di kabinetnya. Bahlil sendiri merupakan Menteri ESDM yang tengah dilanda kegaduhan buntut kebijakan gas subsidi LPG 3 Kilogram.

“DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar delapan menteri, tiga wamen, satu Gubernur Lemhannas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Bahlil mengatakan, Golkar merupakan partai yang menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan pemerintah. “Kami yakin Golkar, Insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle di periode 100 hari Kabinet Merah Putih . Apalagi, beberapa kali Prabowo seringkali mengingatkan jajarannya untuk berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media usai menghadiri acara Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175303/pemerintah-mY3w_large.jpg
Reshuffle Kabinet, Ribka Haluk Dilantik Jadi Ketua Komite Percepatan Pembangunan Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168640/saleh_partaonan_daulay-g9tP_large.jpg
Reshuffle Kabinet Sudah Tepat, Masyarakat Ingin Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168536/haji_dan_umrah-F3t7_large.jpg
Dilantik Jadi Menteri Haji, Gus Irfan Dapat Tugas Berat dari Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168519/viral-Tl3f_large.jpg
Karding Kena Reshuffle dari Kursi Empuk Menteri P2MI, Akibat Main Domino?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168516/mensesneg-IxVC_large.jpg
Menpora Pengganti Dito Ariotedjo Belum Dilantik, Mensesneg: Posisinya di Luar Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168510/reshuffle-tQES_large.jpg
Nama Menkopolkam hingga Menpora Baru Masih Misterius, Ini Kata Istana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement