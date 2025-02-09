Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisruh dengan Hotman Paris, Razman Nasution Ngaku Siap Tinggalkan Indonesia

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |03:31 WIB
Kisruh dengan Hotman Paris, Razman Nasution Ngaku Siap Tinggalkan Indonesia
Razman Arif Nasution (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Razman Arif Nasution mengaku, pernah curhat pada istrinya jika dia siap meninggalkan Indonesia melihat kebobrokan penegakan hukum di Indonesia. Apalagi, sampai hukum menyasar pada orang tak bersalah.

"Saya pernah ngomong pada istri saya bahwa saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya, saya tak perlu tinggal di Indonesia, karena hukum bobrok menghukum orang tak bersalah," ujarnya di Episentrum Kuningan, Jakarta pada Sabtu (8/2/2025).

Menurutnya, dalam persidangan dugaan kasus pencemaran nama baik yang disangkakan padanya, majelis hakim dinilai tak berimbang dan adil. Ia menduga hakim tak bersikap netral dalam menangani perkaranya tersebut, yang mana kisruh di PN Jakarta Utara kemarin itu tak lepas dari puncak kekecewaan terhadap sikap hakim tersebut.

"Saya sebagai terdakwa minta ke yang mulia majelis hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup, ada apa? Pertanyaannya kenapa anda tidak patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral," tuturnya.

Ia lantas mengingatkan, hakim yang menangani perkaranya itu untuk belajar dari kasus Ronald Tannur manakala tak bersikap imbang, adil, dan netral dalam menangani suatu perkara. Manakala tak ada keadilan, dia merasa buat apa pula ada persidangan, langsung saja penjarakan dirinya.

"Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tannur? Kalau begini caranya tangkap saya, penjarakan, bilang karena anda melawan Hotman manusia bersih (dan) manusia yang kuat, maka tidak boleh dihukum, penjarakan Razman,. selesai kasus ini," ujarnya.

 

