Mengenal Sejarah Hari Pers Nasional 9 Februari

JAKARTA - Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 9 Februari setiap tahun bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.

HPN bukan hanya menjadi momen penting bagi para jurnalis, tetapi juga menggambarkan perjalanan panjang sejarah pers di Indonesia. Sebagai lembaga sosial yang vital dalam masyarakat, pers di Indonesia memiliki hubungan erat dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Dalam Jurnal Interaksi Dinamika Sistem Pers di Indonesia karya Inge Hutagalung disebutkan, bahwa pers tidak bisa berdiri sendiri, melainkan mendapat pengaruh dari lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pers di Indonesia sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Sejak abad ke-18, masyarakat Belanda yang tinggal di Indonesia mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar.