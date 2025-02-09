Ketua Komisi X DPR: Pelaksanaan SNBP Perlu Evaluasi Menyeluruh

JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) agar di tahun depan tidak terjadi lonjakan komplain seperti yang terjadi saat ini.

Belajar dari pengalaman tahun ini, menurut dia, Kementerian perlu lebih awal berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk memastikan pelaksanaan SNBP berjalan lebih tertib.

"Salah satu hal utama yang harus dibenahi adalah ketertiban sekolah dalam mengisi data dasar sebagai sumber Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Ini menjadi catatan penting yang harus disosialisasikan ke sekolah-sekolah dan dinas-dinas,” kata Hetifah dikutip Minggu (9/2/2024).

Ia menekankan bahwa pengisian data tidak bisa dilakukan secara terburu-buru menjelang tenggat waktu. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pendampingan yang lebih ketat, termasuk pengecekan berkala (check-in) dan pelatihan (coaching) mingguan secara daring bagi operator sekolah dan dinas pendidikan.

“Dengan pendampingan rutin sejak awal, kita bisa memastikan data yang masuk lebih valid dan tidak ada masalah mendekati batas waktu pendaftaran," ujarnya.

"Komisi X DPR RI siap mengawal perbaikan sistem ini demi terciptanya seleksi masuk perguruan tinggi yang lebih transparan dan adil,” tutur dia melanjutkan.

(Puteranegara Batubara)