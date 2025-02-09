Saksikan Morning Zone THR Ojol Cair di 2025? Senin 10 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang membahas rencana pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengemudi atau driver ojek online (Ojol). Hal ini merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi para mitra driver.

Pemberian THR ojol juga berkaitan dengan sejumlah kebijakan dalam mendukung pelaksanaan mudik Idul Fitri 2025 serta perlindungan pekerja berbasis aplikasi.

Di sisi lain, driver ojol yang berada di wilayah Jabodetabek ramai-ramai akan melakukan aksi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 17 Februari 2025 mendatang.

Aksi ini untuk menuntut adanya regulasi yang jelas terkait pemberian THR bagi para pekerja mitra, termasuk driver ojol, kurir, dan lainnya.

(Fahmi Firdaus )