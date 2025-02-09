Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone THR Ojol Cair di 2025? Senin 10 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |10:39 WIB
Saksikan Morning Zone THR Ojol Cair di 2025? Senin 10 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone THR Ojol Cair di 2025?
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang membahas rencana pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengemudi atau driver ojek online (Ojol). Hal ini merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi para mitra driver.

Pemberian THR ojol juga berkaitan dengan sejumlah kebijakan dalam mendukung pelaksanaan mudik Idul Fitri 2025 serta perlindungan pekerja berbasis aplikasi.

Di sisi lain, driver ojol yang berada di wilayah Jabodetabek ramai-ramai akan melakukan aksi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 17 Februari 2025 mendatang.

Aksi ini untuk menuntut adanya regulasi yang jelas terkait pemberian THR bagi para pekerja mitra, termasuk driver ojol, kurir, dan lainnya.

Saksikan Morning Zone edisi Senin 10 Februari 2025, pukul 08.00 Wib yang membahas secara lengkap, THR Ojol Cair di 2025? dengan narasumber Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati bersama Redaktur Okezone Feby Novalius dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.com.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ojol Morning Zone THR
