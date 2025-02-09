Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin: Alumni Ponpes Ujung Tombak Perjuangan Aswaja dan Islam

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |12:46 WIB
Cak Imin: Alumni Ponpes Ujung Tombak Perjuangan Aswaja dan Islam
Cak Imin: Alumni Ponpes Ujung Tombak Perjuangan Aswaja dan Islam
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) ke-V dan Lembaga Ittihadul Mubalighin Aly (LIM) ke-II. Acara itu digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Muhaimin mengaku bangga atas peran besar alumni Lirboyo, yang bukan hanya menjadi santri, tetapi telah berperan menjadi ujung tombak perjuangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

"Alumni-alumni pondok pesantren, wabilkhusus alumni HIMASAL amat sangat luar biasa menjadi bagian ujung tombak dari perjuangan Aswaja, perjuangan NU, perjuangan Islam,”ujarnya Minggu (9/2/2025).

“Tugas utama alumni tentu mendorong agar umat Islam, khususnya warga Aswaja bisa menjadi subjek bukan objek,"sambungnya.

Cak Imin -- panggilan akrabnya --  menyatakan jika 50 orang terkaya di Indonesia menguasai 75 persen total aset bangsa. Sementara sebanyak 50 persen dari total penduduk Indonesia tidak memiliki aset dan semakin hari semakin miskin.

"Itu keadaan (Indonesia) yang disampaikan Presiden (Prabowo Subianto), dan beliau perintahkan kepada seluruh menterinya untun menjadi fokus kerja kita,”ujar Cak Imin.

“Kerjaan ini tentu tidak ringan, harus melibatkan semua pihak. Dan saya yakin alumni-alumni yang menjadi kiai yang menjadi pengusaha di berbagai bidang Insya Allah tidak akan putus tanggung jawab peduli kepada negara dan bangsa," lanjutnya.

 

