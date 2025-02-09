Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Minta Pers Jangan Lupakan Peran Pengawas Pemerintah

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |12:50 WIB
Puan Minta Pers Jangan Lupakan Peran Pengawas Pemerintah
Puan Minta Pers Jangan Lupakan Peran Pengawas Pemerintah
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pers melakukan perannya sebagai penjaga demokrasi. Dalam momen Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati hari ini, dia mendorong masyarakat membantu eksistensi media massa yang kini tengah mengalami banyak tantangan.

“Selamat Hari Pers Nasional 2025. Media massa dan insan pers tidak boleh melupakan perannya sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan sebagai penjaga kedaulatan rakyat,” kata Puan Minggu (9/2/2025).

Mantan Menko PMK itu pun mengapresiasi peran media dan insan pers yang turut serta menjaga dan mengawal proses pemilu tahun 2024 lalu, baik Pilpres dan Pileg, maupun Pilkada serentak. Menurut Puan, pers menjadi salah satu faktor keberhasilan Pemilu 2024.

“Dan tugas pers tidak berhenti sampai selesainya Pemilu. Selain bertugas untuk mengawal kebijakan pemangku kepentingan negara, media dan pers juga harus bisa memberikan ruang bagi suara-suara yang kurang terwakili, termasuk minoritas, kelompok marginal, dan mereka yang sering tertinggal,” ujarnya.

Adapun tema Hari Pers Nasional 2025 adalah ‘Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa’. Tema ini sejalan dengan visi misi pemerintahan baru.

“Untuk itu, media massa dan insan pers harus bisa berpartisipasi secara positif dalam pembangunan bangsa. Apalagi kita semakin dekat dengan target Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Puan juga memberikan apresiasinya kepada kerja keras para jurnalis yang terus berjuang di tengah arus informasi yang cepat.

"Kemajuan era digital menuntut media dan insan pers untuk semakin hati-hati dalam memproduksi berita. Banyak informasi bebas berkeliaran sehingga verifikasi data sangat penting agar masyarakat terhindar dari berita-berita yang tidak benar,” katanya.

Namun di sisi lain, Puan menyoroti beratnya tantangan media saat ini. Seperti diketahui, banyak media massa yang gulung tikar dan pemutusan hubungan kerja terhadap insan-insan pers andal beberapa tahun terakhir. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk mendukung eksistensi pers nasional.

 

Topik Artikel :
HPN 2025 Hari Pers Nasional Pers
