Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei LSI : 77 Persen Masyarakat Percaya Sekjen PDIP Hasto Terlibat Kasus Korupsi Harun Masiku!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |14:38 WIB
Survei LSI : 77 Persen Masyarakat Percaya Sekjen PDIP Hasto Terlibat Kasus Korupsi Harun Masiku!
Survei LSI Rilis 77 Persen Masyarakat Percaya Sekjen PDIP Hasto Terlibat Kasus Korupsi Harun Masiku. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan sebanyak 77 persen masyarakat percaya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto terlibat dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku. Hal itu terkuak dalam survei yang dilakukan pada 20-28 Januari 2025. 

"Langkah KPK (menetapkan Hasto tersangka) didukung oleh masyarakat, masyarakat meyakini yang bersangkutan itu memang terlibat kasus," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, Minggu (9/2/2025). 

Secara rinci, 15,3% responden menjawab sangat percaya Hasto terlibat kasus korupsi Harun Masiku. Sementara 61,7% responden menyatakan percaya Sekjen PDIP terlibat korupsi tersebut. 

Hanya sebanyak 15,5 persen masyarakat yang kurang percaya Politikus PDIP itu terlibat dalam kasus Harun Masiku. Responden yang menjawab tidak percaya sama sekali pun hanya sebesar 0,9%. 

"Ada 77% masyarakat percaya bahwa Sekjen PDIP itu memang terlibat kasus Harun Masiku, kasus yang sudah berlangsung cukup lama. Jadi ini cerminan salah satu atau penyebab mengapa masyarakat di depan tadi memberikan penilaian yang masih positif terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Jadi kasus Hasto Kristiyanto ini cukup memberi citra positif kepada KPK sehingga kinerja pemberantasan korupsi dianggap baik," tuturnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159676/andi-GV8P_large.jpg
PN Jakpus Belum Terima Salinan Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159674/kpk-YRzO_large.jpg
Hasto Dapat Amnesti, KPK: Tidak Jadi Hiatus Pemberantasan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159672/hasto-2Row_large.jpg
Istana soal Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Tunggu Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159668/hasto-QGL5_large.jpg
Senyum dan Lambaian Hasto Kristiyanto Saat Kembali ke Rutan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159642/kpk-XHu9_large.jpg
KPK Bakal Keluarkan Hasto dari Rutan Usai Terima Surat Amnesti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159639/budi-W2ur_large.jpg
KPK: Hasto Keluar dari Rutan Kenakan Rompi Oranye untuk Berobat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement