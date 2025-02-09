41,6 Persen Masyarakat Nilai Baik Soal Penegakan Hukum di 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) melaksanakan survei soal 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran. Salah satu yang dijadikan riset adalah proses penegakan hukum di Indonesia.

Hasilnya, dalam survei itu didapatkan 41,6 persen masyarakat menyatakan kondisi penegakan hukum di Indonesia dinilai baik. Adapun jumlah 41,6 persen itu terdiri dari penilaian baik sebesar 36,9 persen dan 4,7% sangat baik.

"Ada 41,6% masyarakat kita ketika ditanya bagaimana evaluasi terhadap penegakan hukum menilai sangat baik atau baik, jadi ini kalau dirangkum menjadi penilaian positif," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, Minggu (9/2/2025).

Meski mayoritas responden menyatakan penegakan hukum dinilai baik, masih ada 25,1% masyarakat yang menilai kondisi penegakan hukum sekarang dinilai buruk. 25,1% itu terdiri dari 21,7% menilai buruk dan 3,4% menilai sangat buruk.

"Yang menilai buruk masih cukup banyak 25,1% itu menilai penegakan hukum kita buruk atau sangat buruk. Ada 30,9% yang menyatakan bahwa penegakan hukum kita biasa-biasa saja atua sedang-sedang saja," tuturnya.