TNI AL Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Jaringan Internasional Senilai Rp9 Miliar

JAKARTA - Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) Juanda berhasil menggagalkan penyelundupan Benih Bening Lobster bening (BBL) jaringan internasional sebanyak 60.205 ekor, senilai lebih dari Rp9 miliar.

"Puluhan ribu benih lobster itu terdiri dari 59.154 ekor BBL jenis Pasir, dan 1.051 jenis Mutiara dengan kerugian negara sekitar Rp 9.083.300.000," bunyi keterangan Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Dispenal), Minggu (9/2/2025).

Penggagalan ini merupakan hasil kerja sama antara TNI AL dengan Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda dan Stakeholder Bandara Juanda.

Adapun puluhan ribu benih lobster itu rencananya akan diselundupkan pelaku menggunakan pesawat udara, dengan nomor penerbangan TR-263 tujuan Singapura.

"Kejadian bermula dari kecurigaan petugas di lapangan dan dilanjutkan dengan analisa penumpang keberangkatan, yang diindikasikan bahwa akan ada pengiriman barang diduga BBL, yang dibawa oleh penumpang dengan pesawat yang akan dijadwalkan akan terbang pada pukul 19.40 hari Jumat 7 Februari 2025," katanya.

Setelah dilaksanakan screening terhadap barang bawaan penumpang penerbangan Scoot Tiger Air TR263 Surabaya-Singapura, didapati 2 box mencurigakan.

"Kemudian tim segera melaksanakan pemeriksaan fisik dengan disaksikan oleh Petugas Aviation Security Airline Lion Air dan petugas pintu karyawan kedatangan," katanya.