Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden JCI Jakarta 2025 Dilantik, Lawan Perundungan Anak dan Kekerasan Seksual sebagai Gebrakan Perdana

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |16:43 WIB
Presiden JCI Jakarta 2025 Dilantik, Lawan Perundungan Anak dan Kekerasan Seksual sebagai Gebrakan Perdana
JCI punya kepengurusan baru
A
A
A

JAKARTA - Presiden Junior Chamber International (JCI) Jakarta 2025, William G. Gui, resmi dilantik dalam acara inaugurasi yang berlangsung khidmat di Artotel, Senayan, Jakarta, Sabtu kemarin (8/2/2025). Ia meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dari presiden sebelumnya, Satria Ramadhan.

Hadir dalam acara inaugurasi sekaligus momen peringatan 30 tahun JCI Jakarta tersebut antara lain Senate President JCI Indonesia 2025-2027, Rainer Prakuso Tobing, serta jajaran dewan pengurus JCI Indonesia yang dipimpin langsung oleh National President JCI Indonesia 2025, Budiman Kusmanto. Turut hadir menyaksikan inaugurasi tersebut Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Ir. Togap Simangunsong, M.App, Sc. yang diwakili oleh Analis SDM Aparatur Ahli Madya pada Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur & Pelayanan Publik, Biro Administrasi Pimpinan, Setjen Kemendagri, Elitrisiana Modesianne R.Y., S.Sos.

Dalam acara tersebut, JCI Jakarta menandatangani pakta kerja sama dengan Kids Biennale Indonesia yang diwakili oleh Direktur Eksekutifnya, Gie Sanjaya. 

“Ini merupakan Langkah konkret JCI Jakarta dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 16 yaitu Peace, Justice, and Strong Institution,” ujar Presiden JCI Jakarta terlantik 2025 yang merupakan CEO PT Global Utama Intitrada.

Menurutnya, pakta ini bertujuan membangun kesadartahuan publik terhadap perundungan dan kekerasan terhadap anak (child bullying and sexual assault). Fenomena perundungan dan kekerasan seksual terhadap anak ini, lanjut William Gui, sudah terjadi dan salah satu cara memberantasnya adalah dengan kolaborasi antarlembaga. 

JCI merupakan organisasi internasional pemuda nonpolitik dan nonsektarian, yang merupakan mitra global Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini merupakan komunitas internasional berusia antara 18 sampai 40 dengan misi untuk menciptakan perubahan positif di seluruh dunia. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183220//kekerasan_seksual-iBGa_large.jpg
Polisi Usut Dugaan Kekerasan Seksual di Kasus Kepala SPPG Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179272//viral-srYf_large.jpg
Peradi Jaktim Tangani 14 Kasus Pro Bono, dari Kekerasan Seksual hingga Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178787//anak_anak_di_penjara_pakistan-bk78_large.jpg
Lahir di Balik Jeruji Besi, Kondisi Anak-Anak di Penjara Pakistan Timbulkan Kekhawatiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178349//suami_tewas_di_tangan_istri-9RSf_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Suami Tewas Diduga Jadi Korban Kekerasan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/16/3176786//ilustrasi-HFS9_large.jpg
Meta Perketat Perlindungan Remaja dengan Filter PG-13 di Instagram
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement