Gibran di Perayaan Imlek Nasional, Singgung Keberagaman hingga Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyinggung keberagaman hingga program makan bergizi gratis (MBG) di Perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili atau Tahun 2025 Tingkat Nasional yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Dalam sambutannya, Gibran menyoroti keberagaman Indonesia sebagai kekuatan yang harus terus dijaga. “Indonesia adalah negara besar negara yang kaya akan keberagaman negara yang berBhineka Tunggal Ika di mana keragaman adalah kekuatan kita, di mana nilai toleransi kerukunan telah mengakar kuat dan inilah yang harus terus kita jaga dan rawat bersama,” ujar Gibran.

Gibran juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) atas perannya dalam menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. “Untuk itu saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Matakin yang selama ini telah ikut berperan aktif dalam menjaga nilai toleransi keharmonisan dan persatuan bangsa.”

Selain itu, Gibran mengapresiasi Matakin yang mendukung visi misi Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait program makan bergizi gratis. “Saya juga ingin mengapresiasi, tadi sudah dipaparkan pak Ketua bahwa Matakin selalu bersinergi dengan visi misi bapak Presiden terutama tadi makan bergizi gratis.”

“Ini adalah program yang ditunggu-tunggu, bahkan saya selalu ditagih-tagih tentang program itu bahkan sebelum dilantik tiap hari orang nanya kapan makan siang gratis, kapan mas makan siang gratis. Ini bulan Januari kemarin sudah berjalan di beberapa tempat, ini harapannya nanti lebih merata,” tambahnya.