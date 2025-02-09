Polri Masih Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Kementerian ATR/BPN

JAKARTA - Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan masih menyelidiki terkait penyebab kebakaran Gedung Kementerian ATR/BPN di Kebayoran Baru.

"Untuk penyebab kebakaran, sampai saat ini masih kita belum bisa pastikan," kata Kapuslabfor Polri Brigjen Sudjarwoko kepada wartawan, Minggu (9/2/2025).

Sudjarwoko menjelaskan, pihaknya bersama stakeholder terkait baru saja melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), dan mengamankan sejumlah alat bukti yang akan dipakai untuk mendalami penyebab kebakaran.

"Ada beberapa barang bukti yang kami kumpulkan berupa abu, arang, nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan cara scientific investigation di laboratorium forensik" katanya.

"Nanti setelah kita lakukan pemeriksaan di Labfor, itu baru kita bisa tentukan penyebab kebakarannya apa," sambungnya.