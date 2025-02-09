Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo: Selama 8 Dekade Pers Telah Menjadi Pilar dalam Kehidupan Demokrasi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |18:57 WIB
Presiden Prabowo: Selama 8 Dekade Pers Telah Menjadi Pilar dalam Kehidupan Demokrasi
Presiden Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 kepada seluruh insan pers di Tanah Air. 

"Para insan pers se-tanah air saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat hari pers nasional ke 79 kepada seluruh insan pers di Indonesia," kata Prabowo dalam ucapan yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

"Selama 8 dekade ini, Pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo mengapresiasi kinerja pers Indonesia, meksipun dirinya tahu bahwa dunia pers sedang menghadapi tantangan yang kompleks.

"Saya apresiasi kerja keras para jurnalis wartawan dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks," kata Prabowo.

"Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri," sambungnya.

Pers yang profesional dan punya integritas, kata Prabowo, adalah aset bagi suatu bangsa. Namun, dirinya mengingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia.

"Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar," kata Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa adanya kecenderungan di dunia ini mereka-mereka yang mempunyai modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu.

 

