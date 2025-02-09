Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo : Pers Pilar Penting Kehidupan Demokrasi dan Menyuarakan Kebenaran!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |19:03 WIB
Prabowo : Pers Pilar Penting Kehidupan Demokrasi dan Menyuarakan Kebenaran!
Prabowo Ucapkan Hari Pers Nasional 2025. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan penghormatan terhadap insan pers nasional dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional ke-79. Prabowo menegaskan pentingnya peran pers sebagai pilar demokrasi yang menyuarakan kebenaran serta memberikan informasi akurat kepada masyarakat.

“Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh Insan pers di Indonesia. Selama 8 dekade ini, Pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia,” kata Prabowo lewat YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (9/2/2025).

Prabowo memuji dedikasi dan kerja keras para jurnalis dan insan pers yang tetap berjuang di tengah tantangan yang semakin kompleks, baik dari dalam maupun luar negeri. Dia juga mengingatkan agar pers nasional selalu menjaga kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. 

“Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri saudara-saudara sekalian, pers yang profesional yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengingatkan bahwa Pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar.

 

Halaman:
1 2
      
