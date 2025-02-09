Hari Pers Nasional, Gibran: Berikan Fakta dan Juga Makna Bagi Masyarakat

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 yang diperingati setiap 9 Februari.

Dalam pesan yang disampaikan melalui akun media sosialnya, Gibran mengungkapkan peran vital pers dalam memberitakan fakta, memberikan makna bagi masyarakat Indonesia.

“Tentang pers, memberitakan fakta dan juga memberikan makna bagi masyarakat. Untuk segenap insan pers di Indonesia. Selamat Hari Pers Nasional,” tulis Gibran lewat akun media sosialnya, Minggu (9/2/2025).

Gibran mengungkapkan bahwa peran yang ia sampaikan terinspirasi oleh Tirto Adhi Soerjo, seorang pendiri surat kabar Medan Prijaji yang merupakan Bapak Pers Nasional atau Tokoh Perintis Pers. Tirto bahkan juga dikenal sebagai Tokoh Kebangkitan Nasional Indonesia.

“Terinspirasi dari Bapak Tirto Adhi Soerjo, Pendiri surat kabar Medan Prijaji,” tulisnya.

Diketahui, Tirto sendiri merupakan orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda dan pembentuk pendapat umum. Tirto juga dikenal sebagai perintis persuratkabaran dan kewartawanan nasional Indonesia.