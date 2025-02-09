Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertempuran 12 Ribu Pasukan Imam Bonjol dengan Belanda Usai Pengepungan Markas di Pantai 

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |20:03 WIB
Pertempuran 12 Ribu Pasukan Imam Bonjol dengan Belanda Usai Pengepungan Markas di Pantai 
Ilustrasi
A
A
A

Belanda akhirnya memusatkan kekuatan menyerang Imam Bonjol dn pasukannya, pada 1834. Langkah pertama Belanda yakni memutus akses jalan-jalan menuju markas pusat di pesisir pantai. 

Belanda memang sengaja menguasai jalan-jalan yang menghubungkan pasukan Imam Bonjol dengan daerah-daerah di sekitar pantai. Pada akhir September 1834 pasukan Belanda menyiapkan pasukan besar untuk mulai menyerang Bonjol. 

Dilihat dari gerakan-gerakan militer yang dilakukan Belanda mulai tahun 1835 tampak jelas, bahwa kekuatan militernya sebagian besar dikerahkan untuk meruntuhkan kekuatan kaum Padri di Bonjol. Untuk tujuan ini, daerah-daerah sekitar Bonjol dicoba untuk dikuasainya. 

Sebagaimana dikisahkan dari "Sejarah Nasional Indonesia IV : Kemunculan Penjajahan di Indonesia", terlihat dari beberapa kali operasi persiapan penyerangan ke daerah Alahan Panjang, dengan mengerahkan pasukan yang cukup besar. 

Markas pasukan Imam Bonjol didekati dari beberapa jurusan. Pada tanggal 21 April 1835 dua kelompok pasukan Belanda telah menyerang pertahanan kaum Padri di sekitar Semawang Gadang.

