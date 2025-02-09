Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perbandingan Dua Mahapatih Majapahit Mpu Nambi dan Gajah Mada, Siapa Terbaik?

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |21:33 WIB
Perbandingan Dua Mahapatih Majapahit Mpu Nambi dan Gajah Mada, Siapa Terbaik?
Ilustrasi
A
A
A

Mpu Nambi menjadi Mahapatih Majapahit pertama di masa Raden Wijaya bertahta. Mpu Nambi memang memiliki jasa besar pada pendirian Kerajaan Majapahit di bawah komando Raden Wijaya, mengusir ribuan tentara Tartar dari Mongol dataran Cina.

Strategi cerdiknya ditengarai membuat sang pasukan yang sulit dikalahkan dalam perang-perang di wilayah lain takluk di tanah Jawa. Peran Mpu Nambi jadi penting mengusir Mongol dari Pulau Jawa. 

Membandingkan Mpu Nambi dan Gajah Mada sebagai sesama Mahapatih Majapahit tentu tak relevan. Keduanya hidup di masa dan kepemimpinan raja yang berbeda. Termasuk dari segi karakter kedua pejabat penting di Kerajaan Majapahit ini.

Di Negarakertagama diketahui Gajah Mada bergelar rakyan sang mantri mukyapatih i Majapahit sang pranaleng kadatwan, artinya sang perdana menteri Patih Majapahit, perantara keraton. Sedangkan Nambi yang menjadi mahapatih di kala raja Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana dan Jayanagara. 

Gelar resmi patih Nambi adalah patih amungku bhumi, gelar patih amangku bhumi hanya digunakan oleh patih Kerajaan Majapahit untuk membedakannya dari gelar patih di berbagai daerah di wilayah negara Majapahit. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333//hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158167//hayam-sH4Y_large.jpg
Sifat Hayam Wuruk Berkuasa di Majapahit: Dermawan hingga Sampingkan Ego Pribadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement