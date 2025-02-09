Kemenag: 11.232 Jemaah Haji Khusus Telah Lunasi Biaya Haji

JAKARTA - Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah haji khusus ditutup pada Jumat (7/2) lalu. Total, ada 11.232 jemaah haji khusus yang melunasi biaya haji.

Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya,177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).

“Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih bagi jemaah haji khusus ditutup Jumat (7/2), pukul 15.00 WIB. Total ada 11.232 jemaah melakukan pengisian kuota haji khusus,” ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nugraha Stiawan dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/2/2025).

“Karena masih ada sisa kuota, maka akan dibuka pelunasan Bipih haji khusus tahap berikutnya,” lanjut Nugraha.

Mereka yang melunasi terdiri atas 3.219 konfirmasi keberangkatan jemaah lunas tunda, 8.012 jemaah yang masuk kuota berdasarkan nomor urut porsi, serta 91 jemaah prioritas lansia.