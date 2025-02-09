Prabowo: Ada Kecenderungan Mereka yang Punya Modal Besar Ingin Menguasai Media dan Pengaruhi Masyarakat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa menyebut bahwa pihak-pihak yang memiliki modal besar mempunyai kecenderungan untuk menguasai media. Hal itu dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat.

"Ada kecenderungan di dunia ini mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu," kata Prabowo dalam keterangannya yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (9/2/2025).

Meski menjunjung tinggi kebebasan pers, Prabowo berharap insan pers dapat mewaspadai penyebaran berita hoaks dan kebencian.

"Walaupun kita menjujung tinggi kebebasan pers kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar berita-berita hoaks, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai," kata Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa pers yang profesional dan punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Namun dirinya mengingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia.