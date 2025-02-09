Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Ada Kecenderungan Mereka yang Punya Modal Besar Ingin Menguasai Media dan Pengaruhi Masyarakat 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |22:57 WIB
Prabowo: Ada Kecenderungan Mereka yang Punya Modal Besar Ingin Menguasai Media dan Pengaruhi Masyarakat 
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa menyebut bahwa pihak-pihak yang memiliki modal besar mempunyai kecenderungan untuk menguasai media. Hal itu dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat.

"Ada kecenderungan di dunia ini mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu," kata Prabowo dalam keterangannya yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (9/2/2025).

Meski menjunjung tinggi kebebasan pers, Prabowo berharap insan pers dapat mewaspadai penyebaran berita hoaks dan kebencian.

"Walaupun kita menjujung tinggi kebebasan pers kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar berita-berita hoaks, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai," kata Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa pers yang profesional dan punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Namun dirinya mengingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183734//prabowo-rNOQ_large.jpg
Momen Prabowo dan Raja Abdullah II Lihat Aksi Drone Tempur di Markas Pasukan Elite TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183733//pemerintah-USjQ_large.jpg
42 Ribu Pesantren Tersebar di Indonesia, Kemenag: Perlu Penguatan Tata Kelola dan SDM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183720//prabowo-jNM0_large.jpg
10 Jet Tempur  Kawal Kepulangan Pesawat Raja Yordania Tinggalkan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183716//prabowo-Ogz5_large.jpg
Kenakan Baret Merah, Raja Abdullah Pulang ke Yordania Diantar Prabowo hingga Lanud Halim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183704//prabowo-rkfb_large.jpg
Momen Prabowo Santap Malam dengan Raja Abdullah II, Pererat Hubungan Persahabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement