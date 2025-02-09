Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran: Shio Ayam, Kerbau, Tikus Paling Beruntung Tahun Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |03:02 WIB
Gibran: Shio Ayam, Kerbau, Tikus Paling Beruntung Tahun Ini
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa Shio Ayam, Kerbau, dan Tikus adalah yang paling beruntung di tahun ini, saat membuka sambutannya di Perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili atau Tahun 2025 Tingkat Nasional yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Gibran memulai sambutan dengan sebuah pantun yang menghidupkan suasana perayaan yang meriah dan penuh sukacita. Dia menyampaikan harapannya agar tahun ini, yang merupakan tahun Shio Ular Kayu, membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan hal-hal baik untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya senang bisa hadir di sini, suasananya meriah, penuh sukacita, semoga tahun ular kayu ini membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan hal-hal baik bagi kita semua,” ujar Gibran dalam sambutannya.

Dalam suasana penuh keakraban, Gibran kemudian “mengabsen” para tamu sesuai dengan shio mereka. Dia memanggil satu per satu shio yang hadir dan mengatakan bahwa Shio Ayam, Kerbau, dan Tikus merupakan yang paling beruntung pada tahun ini.  “Ini coba kita absen dulu di sini bapak ibu siapa yang Shio-nya Shio ayam? Sedikit, coba tangannya diangkat. Shio kerbau? Nah ini banyak juga. Shio tikus?”

“Ini tadi kalau saya dengar ketiga shio itu adalah shio yang paling beruntung tahun ini. Bener begitu ya pak ketua ya? Tapi yang lain, shio yang lain juga Semoga tetap beruntung dan bahagia,” ucap Gibran disambut tawa dan tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Gibran juga sempat menyebut bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto memiliki Shio yang sama, yaitu Shio Kelinci. “Kebetulan kalau saya dan Pak Presiden shionya sama, sama-sama Shio Kelinci,” ungkap Gibran dengan senyum.

(Khafid Mardiyansyah)

      
