HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Arab Saudi, Megawati Bakal Tunaikan Ibadah Umroh

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |06:16 WIB
Tiba di Arab Saudi, Megawati Bakal Tunaikan Ibadah Umroh
Megawati Soekarnoputri di Arab Saudi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri tiba di Jeddah, Arab Saudi usai melakukan kunjungan ke Roma dan Vatikan. Ia tiba didampingi putra-putrinya yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama.

Megawati tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Saudi Arabia pada Minggu (9/2/2025) waktu setempat. Dari foto yang diterima, terlihat Megawati mengenakan pakaian abaya bernuansa biru. Sedangkan Puan, terlihat mengenakan pakaian muslim berwarna serba hitam.

Megawati beserta rombongan disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Jeddah, Yusron Ambari hingga Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

Puan mengatakan, Megawati akan melaksanakan umroh di Masjidil Haram Mekkah pada 11 Februari dan ziarah ke makam Rasulullah serta sholat sunnah di Roudhah Masjid Nabawi Madinah pada 13 Februari.

“Karena terakhir ke Tanah Suci pada tahun 2012 melaksanakan ibadah haji bersama Almarhum Pak HM Taufiq Kiemas," kata Puan dalam keterangannya yang diterima Senin (10/2/2025).

 

