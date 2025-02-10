Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Gelar Sidang Pembuktian untuk 6 Gugatan PHPU Kepala Daerah Hari Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |07:02 WIB
MK Gelar Sidang Pembuktian untuk 6 Gugatan PHPU Kepala Daerah Hari Ini
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang PHPU kepala daerah terhadap 6 gugatan, pada Senin (9/2/2025). Persidangan lanjutan ini merupakan tahapan pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.

Bedasarkan penulusuran laman resmi MK, sidang akan dimulai pukul 08.00 WIB. Persidangan akan dibagi ke dalam tiga panel.

Pada panel I gugatan yang diujikan yakni PHPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Belitung.

Sementara panel II, akan disidangkan gugatan dari provinsi Papua dan Kabupaten Pamekasan. Sedangkan panel III PHPU kepala daerah yang berasal dari Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Timur.

