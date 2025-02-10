HPN 2025, Jokowi Ungkap Peran Insan Pers

JAKARTA - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2025 kepada insan pers yang ada di seluruh wilayah Tanah Air. Ia menilai, jurnalisme merupakan pilar kebebasan dan kebenaran.

“Selamat Hari Pers Nasional. Jurnalisme adalah pilar kebebasan dan kebenaran,” tulis Jokowi di akun Instagramnya @jokowi yang dilihat Senin (10/2/2025).

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang selalu memberikan fakta dan menjaga transparansi.

“Terima kasih kepada insan pers yang terus menyuarakan fakta dan menjaga transparansi,” jelas dia.

Sementara itu sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2025 kepada insan pers yang ada di seluruh wilayah Tanah Air.

"Para insan pers se-tanah air saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia," kata Prabowo dalam ucapan yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (9/2/2025).

Prabowo menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

"Selama 8 dekade ini, Pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia," kata Prabowo.