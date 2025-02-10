Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto, KPK Serahkan Bukti dan Siapkan Ahli

JAKARTA - PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pada Senin (10/2/2025) ini. Adapun pihak KPK menyerahkan bukti dokumen ke persidangan.

Berdasarkan pantauan, tim biro hukum KPK membawa bukti berupa dokumen ke persidangan praperadilan yang digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan tersebut. Bukti dokumen itu disampaikan ke hakim praperadilan disaksikan oleh tim kuasa hukum Hasto.

Selain menyerahkan bukti di persidangan, tim biro hukum KPK pun rencananya bakal menghadirkan saksi atau ahli di persidangan tersebut. Meski belum dipastikan berapa jumlah saksi atau ahli yang dihadirkan KPK.

"Hari ini agenda sidang bukti dari pihak Termohon. Kami dari pihak Pemohon hadir di sidang pagi ini dan kita akan mengikuti proses persidangan, tetapi saya akan mulai review lagi bahwa persidangan kemarin tidak ada bukti baru," ujar pengacara Hasto, Ronny Talapessy pada wartawan sebelum persidangan, Senin (10/2/2025).

Menurut Ronny, melihat persidangan sebelumnya, khususnya dari saksi yang dihadirkan, kliennya itu pada tanggal 8 Januari tak pergi ke PTIK. Lalu, adanya dugaan intimidasi dalam pemeriksaan Agustiani Tio Fradelina di kasus yang menjerat Hasto.

"Saksi fakta, Tio menyampaikan di persidangan adannya intimidasi dari penyidik bernama Rosa Purba Bekti, kami udah meminta hakim agar dihadirkan saudara Purba Bekti agar bisa menjelaskan terkait dengan intimidasi yang dilakukannya," tuturnya.