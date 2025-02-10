Hari Pertama Cek Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun, Warga Antusias

JAKARTA - Sri Sulastri (63) salah satu warga antusias untuk melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan, Senin (10/2/2025). Menariknya, cek kesehatan gratis ini tepat di hari ulang tahunnya.

Diketahui, program cek kesehatan gratis yang serentak dimulai hari ini adalah inisiatif pemerintah sebagai kado ulang tahun untuk masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan nasional.

Sri Sulastri pun tampak semangat menunggu cek kesehatan gratis kali ini dan telah mengantre sejak pagi hari. Dia mengaku bahwa program ini bermanfaat untuknya dan berharap agar terus berlanjut.

"Dihubungi dari petugas Puskesmas. Semoga berlanjut ya, momen yang paling baik. Setiap orang dikasih kesempatan seperti ini kan program pemerintah," kata Sri Sulastri.

CKG difokuskan pada deteksi dini berbagai penyakit yang dapat dicegah, termasuk penyakit jantung, kanker, serta gangguan gizi dan kesehatan mental. Program ini dijadwalkan untuk dilaksanakan di Puskesmas dan klinik yang telah bermitra, dengan cakupan mulai dari anak-anak hingga lansia.