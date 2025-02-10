Gelar Pasukan Operasi Gaktib dan Militer 2025, Panglima Minta Prajurit Tak Salahgunakan Kekuatan

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaukan upacara gelar pasukan Operasi Gaktib dan Operasi Militer tahun 2025 di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2). Upacara ini langsung dipimpin oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.

Gelar pasukan diawali dengan pengecekan prajurit yang turut mengikuti apel gelar pasukan tersebut. Terlihat pasukan dari berbagai Korps dari TNI-Polri turut hadir sepert Kopasgat, Kopassus hingga Brimob Polri.

Dalam amanatnya, Agus menyebut operasi ini dilakukan sebagai komitmen prajurit TNI untuk menegakan disiplin hukum dan tata tertib di lingkungan TNI. Agus menilai disiplin prajurit merupakan sikap penting lantaran diberi tugas menjadi garda terdepan bangsa di bidang pertahanan.

"Untuk itu operasi yang digelar hari ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga amanat yang sudah diberikan negara kepada TNI. Agar kekuatan yang dimilikinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan tugas pertahanan negara," ucap Agus, Senin (10/2/2025).

Agus juga meminta agar operasi ini mengedepankan aspek edukatif, preventif, persuasif. Ia pun berharap agar seluruh jajaran prajurit TNI memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama.

"Tuntutan profesionalisme polisi militer TNI ini sejalan dengan program asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di mana reformasi hukum menjadi sala satu program prioritas dalam masa kepemimpinan beliau," tuturnya.