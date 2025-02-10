Momen Prabowo Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Bogor, Sempat Ngintip dari Balik Jendela

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) hari ini.

Berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden Senin (10/2/2025), kedatangan Prabowo disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyapa dengan senyum hangat. Prabowo pun membalas sapaan serta uluran tangan para siswa yang tampak antusias untuk bersalaman dengannya.

Kemudian, menuju selasar sekolah untuk melihat langsung makanan bergizi yang disiapkan dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan terbaik. Mantan Menteri Pertahanan itu pun kemudian memasuki beberapa ruang kelas untuk menyaksikan proses distribusi makanan kepada para siswa.

Selain meninjau program MBG, Presiden juga melihat secara langsung proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Ia juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan para siswa, mengajak mereka berbicara, bertanya jawab, bahkan memberikan motivasi tentang pentingnya belajar.

Dari foto berikutnya, Prabowo juga terlihat duduk di kursi guru melihat proses belajar siswa. Tak hanya berinteraksi dengan siswa, Prabowo juga terlihat membaca buku yang berada di ruang kelas.

Di luar kelas dan lingkungan sekolah, Prabowo menyapa warga yang hadir di sekitar sekolah. Ditemani Seskab Mayor Teddy Indra Wiaya dan Paspampres, Prabowo telihat pula dekat dengan para bayi yang digendong orang tuanya.



(Khafid Mardiyansyah)