Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, KPK Serahkan 153 Bukti

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |12:42 WIB
Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, KPK Serahkan 153 Bukti
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - KPK menyerahkan bukti dalam sidang praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang digelar pada Senin (10/2/2025). Ada sebanyak 153 bukti dokumen yang diserahkan ke hakim praperadilan berisi surat-surat saat proses penyelidikan hingga penyidikan.

Hal itu diketahui saat Hakim tunggal praperadilan, Djuyamto menyebutkan dan memeriksa bukti dokumen yang diserahkan KPK tersebut. Ada bukti dokumen yang berupa kopian, dan kopian dari print out, dan lainnya.

"Ada sebanyak 153 (bukti dokumen), tapi 11 diantaranya berupa barang bukti elektronik dan hakim mengagendakan pada hari ini sidang bukti tertulis sehingga untuk pelaksanaannya, untuk barang bukti elektronik diminta ditunda untuk besok pagi," ujar Koordinator tim biro hukum KPK, Iskandar Marwanto pada wartawan di PN Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183214//kpk-L6hg_large.jpg
Usai OTT Bupati Sugiri, KPK Dalami Dugaan Korupsi Monumen Reog Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183147//korupsi_kuota_haji-R5Zd_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Eks Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Irit Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182792//kpk_geledah_kantor_gubernur_riau-Aqae_large.jpg
Geledah Kantor Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen Anggaran Pemprov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182779//dugaan_korupsi_proyek_whoosh-tLhs_large.jpg
KPK Bongkar Modus Oknum Jual Tanah Negara ke Negara di Proyek Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182767//plt_deputi_penindakan_kpk_asep_guntur_rahayu-pYtM_large.jpg
Penyerahan Suap Bupati Ponorogo Tertunda Gegara OTT KPK di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182763//kasus_kouta_haji-gOM7_large.jpg
KPK Akan Tinjau Langsung ke Arab Saudi untuk Percepat Pengusutan Kasus Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement