Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, KPK Serahkan 153 Bukti

JAKARTA - KPK menyerahkan bukti dalam sidang praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang digelar pada Senin (10/2/2025). Ada sebanyak 153 bukti dokumen yang diserahkan ke hakim praperadilan berisi surat-surat saat proses penyelidikan hingga penyidikan.

Hal itu diketahui saat Hakim tunggal praperadilan, Djuyamto menyebutkan dan memeriksa bukti dokumen yang diserahkan KPK tersebut. Ada bukti dokumen yang berupa kopian, dan kopian dari print out, dan lainnya.

"Ada sebanyak 153 (bukti dokumen), tapi 11 diantaranya berupa barang bukti elektronik dan hakim mengagendakan pada hari ini sidang bukti tertulis sehingga untuk pelaksanaannya, untuk barang bukti elektronik diminta ditunda untuk besok pagi," ujar Koordinator tim biro hukum KPK, Iskandar Marwanto pada wartawan di PN Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).