Tidak Punya Aplikasi SATUSEHAT, Apakah Masih Bisa Daftar Cek Kesehatan Gratis?

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk program CKG meski tidak punya aplikasi Satusehat atau tidak mempunyai handphone melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Kemenkes akan melaksanakan program CKG secara serentak di seluruh Indonesia mulai 10 Februari 2025 mendatang. Pengecekan kesehatan secara gratis ini salah satunya bisa dinikmati oleh masyarakat yang sedang berulang tahun.

Program ini diharapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah sudah menyiagakan setidaknya 10 ribu puskesmas dan 15 ribu klinik untuk mendukung program ini.

Agar bisa menikmati program CKG ini, masyarakat harus terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui aplikasi SATUSEHAT mobile. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan pemberitahuan hasil pemeriksaan dari aplikasi tersebut.

Meski begitu, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kemenkes, Setiaji mengatakan sudah mempunyai solusi jika ada masyarakat yang tidak mempunyai akses internet atau telepon genggam. Setiaji mengatakan, masyarakat bisa mendaftarkan diri melalui puskesmas terdekat.

“Bagaimana masyarakat yang tidak punya akses internet, jadi ada satu cara lain untuk masyarakat khususnya yang sama sekali tidak ada HP, itu bisa langsung (daftar) ke puskesmas,” kata Setiaji dalam Konferensi Pers Persiapan Peluncuran CKG, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI, Jumat (7/2/2025).