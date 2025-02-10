Prabowo Bilang Belajar Politik dari Jokowi: Nggak Usah Malu-Malu

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya belajar politik dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

Mulanya, dia menceritakan tentang perkenalannya dengan Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.

“Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah, saya baru tahu jumpa, baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar?” kata Prabowo.

Prabowo pun melanjutkan bahwa tidak malu mengatakan belajar politik dari Presiden Jokowi. “Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Enggak usah malu-malu lah ya kan,” kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo meminta untuk menghormati semua pemimpin bangsa yang sudah tidak berkuasa. “Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau di guyu-guyu, mau di jelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua,” ujarnya.

Dia bahkan mengatakan ada yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi. “Ada yang sekarang mau misah-misah kan saya sama Pak Jokowi, lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan kita jangan ikut, pecah belah-pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia,” tuturnya.

“Dari ratusan tahun Diveda et Impera itu adalah taktik, strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Nggak usah dihiraukan,” paparnya.

(Angkasa Yudhistira)