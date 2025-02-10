Prabowo: Lucu, Ada yang Mau Pisahkan Saya dengan Jokowi

SURABAYA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia menganggap, upaya tersebut sebagai sesuatu yang lucu.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jatim International Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025). Mulanya, Prabowo mengaku bahwa dirinya banyak belajar politik dari Jokowi.

“Jadi memang kalau politik ya saya belajar dengan Pak Jokowi, nggak usah malu-malu lah. kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyu-kuyu, dijelek-jelekin, jangan,” kata Prabowo.

Ia pun meminta semuanya saling menghormati. Prabowo juga mengatakan adanya berusaha untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi.

“Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi, lucu juga, untuk bahan ketawa boleh," ujar dia.

Menurut Prabowo, upaya memecah hubungannya dengan Jokowi itu dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan Indonesia.

"Jangan, kita jangan ikut pecah belah, pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka dengan Indonesia," ujarnya.



(Arief Setyadi )