INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Khofifah Tokoh yang Luar Biasa Bagi Bangsa, Untung Dukung Saya di Pilpres Kemarin

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |16:14 WIB
Prabowo: Khofifah Tokoh yang Luar Biasa Bagi Bangsa, Untung Dukung Saya di Pilpres Kemarin
Prabowo Subianto
SURABAYA - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Ketua Umum PP Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa. Prabowo mengatakan baru mengenal Khofifah jelang Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) bertajuk 'Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, Meneduhkan Peradaban' di Jatim International Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025).

"Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Bu Khofifah. Saya baru jumpa ya, baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah," kata Prabowo.

Prabowo kemudian membeberkan sosok di balik perkenalannya dengan Khofifah. Dia mengaku kala itu disuruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadap Khofifah jelang Pilpres.

"Yang suruh saya menghadap Bu Khofifah itu Pak Jokowi, benar," ungkap dia. 

