Kerahkan Jutaan Petugas, Kemendukbangga/BKKBN Sosialisasikan Program Cek Kesehatan Gratis

JAKARTA - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji menyatakan, jajarannya telah memulai sosialisasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan Program Prioritas Presiden, dengan mengerahkan jutaan petugasnya.

Melalui gerakan masif ini, Menteri Wihaji berharap program ini mendulang sukses dalam waktu relatif cepat. Program ini, lanjut menteri, sekaligus juga untuk mengamplifikasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden yang diamanatkan kepada Kementerian Kesehatan.

Dalam lingkup Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Menteri Wihaji juga berharap program CKG dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh keluarga, Pasangan Usia Subur (PUS), remaja dan lansia.

"Kemendukbangga/BKKBN secara masif akan mengedukasi sasaran melalui kampanye komunikasi berbasis media sosial, penyuluhan lapangan oleh Penyuluh Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), dan aktivitas komunitas seperti posyandu," ujar Menteri saat mengunjungi Puskesmas Periuk Jaya, Kota Tangerang, Banten, menandai dimulainya Program Cek Kesehatan Gratis, dalam siaran pers, Senin (10/2/2025).

Dalam kunjungan itu, menteri Wihaji didampingi Staf Khusus Kantor Komunikasi Kepresidenan, Syahril Ilhami, dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, serta Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Sundoyo.

Agar program CKG berjalan optimal, secara spesifik menteri Wihaji merinci tenaga lini lapangan Kemendukbangga/BKKBN yang dikerahkan untuk mendukung keberhasilan program ini dalam upaya mewujudkan khususnya Asta Cita ke-4 Presiden dan Wapres, yakni memperkuat pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045. Jumlah mereka mencapai jutaan petugas dan kader.

"Sebagai bagian dari soliditas, kekompakan, dan keutuhan kerja Kabinet Merah Putih, Kemendukbangga/BKKBN memiliki 1.375.194 orang di lini lapangan yang siap menyukseskan, mendukung dan mengawal jalannya program Cek Kesehatan Gratis ini," ujarnya.