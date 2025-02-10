Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Geledah 4 Lantai Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |16:35 WIB
Kejagung Geledah 4 Lantai Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM
Kejagung geledah Ditjen Migas Kementerian ESDM (Foto: Riana Rizkia/Okezone)
JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah empat lantai Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (10/2/2025). 

Berdasarkan informasi yang diterima Okezone, terdapat empat lantai yang digeledah oleh penyidik Kejagung. Namun, belum diketahui ruangan apa saja yang menjadi target penggeledahan di empat lantai tersebut.

"(Yang digeledah) lantai 8, 12, 15 dan 16," kata penyidik Kejagung kepada Okezone melalui pesan tertulis, Senin.

Adapun penggeledahan tersebut telah berlangsung sejak pukul 12.00 WIB, dan belum rampung hingga pukul 16.07 WIB. Dari pantauan Okezone di lapangan, belum ada pihak Kejagung yang keluar dari Gedung Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Harli Siregar juga telah mengonfirmasi penggeledahan itu, namun belum memerinci terkait perkara apa dalam penggeledahan itu.

"Infonya begitu," kata Harli saat dihubungi Okezone.

"Sedang berlangsung (penggeledahan), tapi terkait perkara apa kita belum ada info," sambungnya.

 

