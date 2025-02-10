Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Ndablek Itu Monyet-Monyet, Maling-Maling Itu!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |16:39 WIB
Prabowo: <i>Ndablek</i> Itu Monyet-Monyet, Maling-Maling Itu!
Prabowo menegaskan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan semua masyarakat Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Bahkan, siapapun yang merampas uang-uang negara harus ditindak tegas.

Dia juga mengibaratkan jika maling-maling yang merampok uang negara adalah monyet-monyet yang ndablek atau bandel.

“Presiden enggak boleh bilang ndablek? Ndablek itu monyet-monyet, maling-maling itu ndablek. Nggak sadar-sadar,” tegas Prabowo saat menghadiri Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

Prabowo kembali menegaskan jika dia tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. “Tapi percayalah Kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia kami tidak ragu-ragu.”

Bahkan, Prabowo menegaskan dia rela mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia.”Saya katakan, saya katakan Saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia.”

Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa dia memastikan tidak ada yang kebal hukum di bahwa kepemimpinannya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, tidak ada yang kebal hukum,” tegasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
