HOME NEWS NASIONAL

Ibu Ronald Tannur Didakwa Suap Hakim Rp1 Miliar dan SGD308 Ribu Agar Anaknya Bebas

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |16:44 WIB
Ibu Ronald Tannur Didakwa Suap Hakim Rp1 Miliar dan SGD308 Ribu Agar Anaknya Bebas
Ibu Ronald Tannur didakwa suap hakim
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ibu Ronnald Tannur, Meirizka Widjaja telah menyuap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya Rp1 miliar dan SGD308 ribu. Uang tersebut ditujukan kepada Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo agar memvonis bebas Ronald Tannur. 

Hal itu disampaikan JPU saat membacakan surat dakwaan Meirizka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025). 

"Telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Lisa Rachmat, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim yaitu memberi uang tunai keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000 dan SGD308.000," kata JPU di ruang sidang. 

JPU menjelaskan, Merizika meminta Lisa untuk menyerahkan uang Rp1 miliar dan SGD120 ribu kepada Heru Hanindyo. 

Kemudian, uang cash SGD140 ribu dibagikan kepada tiga hakim tersebut, dengan rincian Erintuah SGD38 ribu, Mangapul SGD36 ribu, dan Heru SGD36 ribu. SGD 30 ribu sisanya disimpan di kediaman Eerintuah. 

Halaman:
1 2
      
