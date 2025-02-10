Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Agustiani Tio Minta Diizinkan KPK Berobat ke China, Alasannya Stok Obat Menipis

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |17:04 WIB
Agustiani Tio Minta Diizinkan KPK Berobat ke China, Alasannya Stok Obat Menipis
Agustiani Tio Minta Diizinkan KPK Berobat ke China (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Agustiani Tio Fridelina, Army Mulyanto mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Senin (10/2/2025). Kedatangannya ini mewakili kliennya untuk bersurat ke pimpinan Lembaga Antirasuah agar bisa berobat ke China. 

"Poinnya adalah obatnya Ibu Tio ini sudah semakin habis. Jadi memang sudah saatnya Ibu Tio ini harus berobat ke Guangzhou," kata Army di Gedung Merah Putih KPK. 

"Kami minta kebijaksanaan dari Ketua KPK untuk bisa diberikan izin setidaknya, kalau misalnya pencekalannya tidak bisa dicabut," sambungnya. 

Diketahui, Agustiani Tio merupakan eks anggota Bawaslu yang kini dicegah ke luar negeri terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI dan juga perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. 

Army melanjutkan, kondisi Agustiani Tio ini semakin memburuk. Ia mengungkapkan, kliennya saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit yang berada di Depok, Jawa Barat. 

"Kondisi beliau agak memburuk dan ini karena obat yang memang seharusnya berobat ini artinya sudah habis," ujarnya. 

 

