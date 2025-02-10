Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan “JEJAK BERDARAH PEMBUNUH BERANTAI DI BEKASI” Malam Ini di AB+ bersama Abraham Silaban Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |17:17 WIB
Saksikan “JEJAK BERDARAH PEMBUNUH BERANTAI DI BEKASI” Malam Ini di AB+ bersama Abraham Silaban Hanya di iNews
AB Pembunuh Berantai di iNews
A
A
A

Pada November 2022, Kabupaten Bekasi diguncang oleh kasus pembunuhan tragis yang menimpa Almaidah, seorang wanita asal Cibarusah. Pelaku dari kejahatan ini adalah suaminya sendiri, Sunardi, yang tega menghabisi nyawa istrinya dan menyembunyikan jasadnya di dalam septic tank di halaman belakang rumah mereka.

Dalam episode terbaru AB+ “JEJAK BERDARAH PEMBUNUH BERANTAI DI BEKASI” malam ini bersama Abraham Silaban, akan mengungkap secara mendalam tentang kasus yang diduga terkait dengan masalah finansial dan kecemburuan tersebut. 

Kronologi awal kasus ini terjadi pada November 2022, ketika AlMaidah terakhir kali terlihat dan meninggalkan rumahnya untuk menemui Sunardi di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulya, Cibarusah. Setelah pertemuan tersebut, Almaidah tidak dapat dihubungi, dan nomor ponselnya selalu tidak aktif. Sementara kasus ini mulai terungkap pada Februari 2025 ketika Sunardi ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap Sri Pujayanti , seorang pegawai koperasi yang datang menagih utang sebesar Rp3 juta.

Sunardi membunuh Sri dengan cara mencekiknya menggunakan kerudung dan menyembunyikan jasadnya di dalam lemari. Setelah penangkapan tersebut, Sunardi mengakui bahwa pada November 2022, ia juga telah membunuh istrinya, Almaidah, dengan alasan cemburu. Jasad Almaidah ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka dengan pakaian yang masih utuh di dalam septic tank rumah mereka.  Bagaimana perkembangan dari kasus ini selanjutnya?

Saksikan secara lengkap pembahasannya malam ini di AB+ “JEJAK BERDARAH PEMBUNUH BERANTAI DI BEKASI”, pukul 20.00 WIB, Hanya di INews.

(Khafid Mardiyansyah)

      
