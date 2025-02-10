Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hemat Anggaran, Prabowo: Saya Setop Pengeluaran Mubazir, Alasan untuk Nyolong!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |17:18 WIB
Hemat Anggaran, Prabowo: Saya Setop Pengeluaran Mubazir, Alasan untuk Nyolong!
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasannya untuk menghemat anggaran dengan kebijakan efisiensi. Menurutnya, kekayaan negara harus sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, dan untuk itu, pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu harus dihentikan.

"Benar-benar saya nangkap di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar saya merasa mendapat kekuatan hari ini dan hari-hari setiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya ke mana-mana saya merasakan rakyat itu menangkap rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi,” kata Prabowo dalam pidatonya di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

Prabowo pun mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang melawan kebijakan penghematan ini. “Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” tegasnya.

Prabowo berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Ia menyoroti kondisi sekolah-sekolah di Indonesia, dengan menyebutkan bahwa negara memiliki sekitar 330.000 sekolah, namun anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 20.000 sekolah.

"Saya mau menghemat uang-uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat.  Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183720/prabowo-jNM0_large.jpg
10 Jet Tempur  Kawal Kepulangan Pesawat Raja Yordania Tinggalkan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183716/prabowo-Ogz5_large.jpg
Kenakan Baret Merah, Raja Abdullah Pulang ke Yordania Diantar Prabowo hingga Lanud Halim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183704/prabowo-rkfb_large.jpg
Momen Prabowo Santap Malam dengan Raja Abdullah II, Pererat Hubungan Persahabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183676/prabowo-mGNA_large.jpg
Ikatan Emosional Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Lampaui Diplomasi Formal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183656/prabowo_subianto-MSvZ_large.jpg
Prabowo dan Raja Yordania Tegaskan Solidaritas untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183652/prabowo-zrSe_large.jpg
Cerita di Balik Persahabatan Raja Yordania dengan Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement