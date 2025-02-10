Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Jamin Tak Ada yang Kebal Hukum di Bawah Pemerintahannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |17:31 WIB
Prabowo Jamin Tak Ada yang Kebal Hukum di Bawah Pemerintahannya
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
SURABAYA - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum di bawah pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Siapa pun yang bersalah bakal ditindak.

"Tidak ada yang kebal hukum di republik ini, di bawah Presiden RI Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, tidak ada yang kebal hukum," kata Prabowo. 

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) bertajuk 'Merawat Tradiri, Menguatkan Kemandirian, Menedugkan Peradaban' di Jatim International Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025).

Prabowo juga menegaskan bahwa ia tidak akan ragu-ragu dalam membela kepentingan rakyat. Bahkan, lanjut dia, dirinya siap mati untuk Bangsa Indonesia.

“Percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia, kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya katakan saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar dia.

Di sisi lain, dia mengultimatum para koruptor untuk mengembalikan uang hasil curiannya demi rakyat Indonesia. “Saya katakan sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri ya kan. Hai koruptor-koruptor yang kau curi, mbok kembaliin untuk rakyat,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
