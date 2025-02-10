Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK, Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Dicecar soal Program PGN

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |18:30 WIB
Diperiksa KPK, Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Dicecar soal Program PGN
Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno diperiksa KPK (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks Menteri BUMN, Rini Soemarno. Pemanggilan ini dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada transaksi jual beli gas antara  PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) dan PT. Inti Alasindo Energi (PT. IAE).

Seusai pemeriksaan, Rini menegaskan pemeriksaan dirinya sebagai saksi. Dalam pemeriksaan, ia mengaku hanya dikonfirmasi perihal direktur utama dan program PGN. 

"Saya diminta untuk konfirmasi sebagai saksi mengenai Dirutnya ini, program apa namanya, bukan lebih waktu PGN diakuisisi oleh Pertamina," kata Rini di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/2/2025). 

"Program itu adalah program pemerintah, betul. Progam pemerintah untuk PGN diakuisisi," sambungnya. 

Sebelumnya, KPK menyatakan sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PGN. Saat ini, kasus tersebut sudah masuk ke dalam proses penyidikan.

KPK juga sudah menetapkan tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Namun, identitasnya belum diungkap. 

"Kemudian penyidikan di PGN, iya benar KPK melakukan penyidikan menyangkut perkara di Perusahaan Gas Negara,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin 13 Mei 2024.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173790/kpk-lCZg_large.jpg
KPK Tahan Eks Dirut PGN Tersangka Korupsi Jual Beli Gas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/04/01/337/1127564/pgn-sukses-tambah-pipa-gas-911-kilometer-6t6DhVXfIx.jpg
PGN Sukses Tambah Pipa Gas 911 Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/13/337/1118411/tak-ada-celah-untuk-korupsi-di-pgn-CBp7oVL7wD.jpg
Tak Ada Celah untuk Korupsi di PGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/05/337/1114203/aei-tegaskan-pgn-bukan-milik-asing-dNegKD0BsL.jpg
AEI Tegaskan PGN Bukan Milik Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/06/29/339/347699/HTZT6WjxbD.jpg
Eks Dirkeu PGN Djoko Pramono Divonis 2,5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/05/10/339/331038/E1vGaBffvZ.jpg
Eks Dirut PGN Diganjar 3,5 Tahun Bui
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement