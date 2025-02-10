Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Jadi Kado Ultah Terbaik dari Presiden

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |18:59 WIB
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Jadi Kado Ultah Terbaik dari Presiden
Pemeriksan Kesehatan Gratis
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut program layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai kado hari ulang tahun dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Indonesia.

Hal ini disampaikan Menhut saat meninjau program cek kesehatan gratis di Puskesmas Cengkareng, Jl. Kamal Raya, Jakarta Barat, Senin (10/2/2025). Menhut mengatakan bahwa program ini merupakan program yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat. 

"Alhamdulillah, puji tuhan program besar yaitu cek kesehatan gratis yang ini menurut saya merupakan program yang sangat penting bagi kesehatan rakyat Indonesia, karena sebenarnya sudah seringkali kita mendengar kutipan kata-kata bijak dari orang tua yang diajarkan dari TK SD SMP SMA sampai kuliah bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati," kata Menhut usai meninjau.

Kendati baru dimulai pada hari ini, dia memastikan jika program cek kesehatan gratis ini juga bisa dirasakan kepada seluruh masyarakat yang sudah berulang tahun di bulan Januari kemarin. Cek Kesehatan Gratis ini diketahui dapat dikuti dari 0 tahun hingga lansia berdasarkan bulan lahir. 

"Untuk memudahkan administrasi program ini diadakan berdasarkan tanggal lahir jadi meskipun sekarang dimulai pada bulan Februari rakyat yang lahir di bulan Januari itu juga bisa memulai daftar untuk cek kesehatan gratis ini. Karena secara administrasi berdasarkan tanggal lahir maka tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan kado ulang tahun terbaik dari pemerintah terhadap rakyat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
