Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Poin UU Kejaksaan Dinilai Hambat KPK Tangani Perkara

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |19:09 WIB
Sejumlah Poin UU Kejaksaan Dinilai Hambat KPK Tangani Perkara
Sejumlah Poin UU Kejaksaan Dinilai Hambat KPK Tangani Perkara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga, I Wayan Titib Sulaksana, menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhambat oleh Pasal 8 Ayat 5 Undang-Undang Kejaksaan dalam menangani permainan lelang barang rampasan dalam perkara PT Jiwasraya yang diduga melibatkan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah.

Untuk diketahui, pasal tersebut mengatur penyidik baru dapat melakukan upaya paksa terhadap jaksa bermasalah jika mendapat izin dari Jaksa Agung. Menurut Wayan, aturan itu menjadi tempat berlindung bagi jaksa nakal.

"KPK terhalang Pasal 8 Ayat 5 Undang-Undang Kejaksaan. Pasal ini tempat 'bersembunyinya' jaksa nakal," ujar Wayan ketika dihubungi awak media dikutip Senin (10/2/2025). 

Karena itu, Wayan mendorong lembaga-lembaga pegiat antikorupsi, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), untuk mengajukan uji materiil atau judicial review (JR) terhadap UU Kejaksaan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Diajukan judicial review saja ke MK. Bisa dilakukan oleh ICW atau LSM antikorupsi lainnya," katanya.

Sebab, sambungnya, jika menunggu revisi dari DPR akan memakan waktu yang lama, sementara tindak pidana korupsi perlu ditangani secara luar biasa.

"Ya bisa (JR ke MK tanpa menunggu revisi DPR terkait UU Kejaksaan), karena tindak pidana korupsi adalah extraordinary crime. Harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183214//kpk-L6hg_large.jpg
Usai OTT Bupati Sugiri, KPK Dalami Dugaan Korupsi Monumen Reog Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183147//korupsi_kuota_haji-R5Zd_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Eks Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Irit Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182792//kpk_geledah_kantor_gubernur_riau-Aqae_large.jpg
Geledah Kantor Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen Anggaran Pemprov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182779//dugaan_korupsi_proyek_whoosh-tLhs_large.jpg
KPK Bongkar Modus Oknum Jual Tanah Negara ke Negara di Proyek Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182767//plt_deputi_penindakan_kpk_asep_guntur_rahayu-pYtM_large.jpg
Penyerahan Suap Bupati Ponorogo Tertunda Gegara OTT KPK di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182763//kasus_kouta_haji-gOM7_large.jpg
KPK Akan Tinjau Langsung ke Arab Saudi untuk Percepat Pengusutan Kasus Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement