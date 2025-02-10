Panglima Mutasi 65 Perwira Tinggi TNI, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi dan mutasi sejumlah posisi strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

"Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 65 Perwira Tinggi (Pati) dari 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU," ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Okezone, Senin (10/2/2025).

Berikut daftar lengkapnya;

30 Pati TNI AD

Letjen TNI Rudianto, S.M., CSFA. Dari Danjen Akademi TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (Dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P. dari Aster Panglima TNI menjadi Danjen Akademi TNI, Mayjen TNI Mohamad Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si., M.Tr. (Han). dari Pangdam II/Swj menjadi Aster Panglima TNI, Mayjen TNI Ujang Darwis, MDA dari Dirjen Strahan Kemhan menjadi Pangdam II/Swj, Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E. dari Inspektur Utama BIN menjadi Staf Khusus Kasad, Mayjen TNI Steverely Christmas Perengkuan dari Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN menjadi Inspektur Utama BIN, Brigjen TNI Fritz Gerald Manuzun Tua Pasaribu dari Wadan Seskoad menjadi Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN, Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo, S.I.P dari Danrem 032/WBR (Padang) Kodam I/BB menjadi Wadan Seskoad, Brigjen TNI Mahfud dari Staf Khusus Kasad menjadi Danrem 032/WBR (Padang) Kodam I/BB, Brigjen TNI Ketut Adi Suasta Putra, S.E., M.M. dari Widyaiswara Bid. Wilhan Seskoad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

Brigjen TNI Tatang Budiman, S.I.P., M.H.I. dari Danpusdikkav Pussenkav menjadi Widyaiswara Bid. Wilhan Seskoad, Kolonel Kav Sugeng Waskito Aji, S.I.P., M.M dari Dirbinlitbang Pussenkav menjadi Daspusdikkav Pussenkav, Brigjen TNI Khairul Anwar Mandailing, S.H., M.Tr.(Han)., M.H.I dari Ir Secapaad menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen Yusuf Sampetoding, S.I.P. dari Dirlat Kodiklat TNI menjadi Ir Secapaad, Kolonel Inf Rudi Hermawan, S.E. dari Wadan Puslat Kodiklat TNI menjadi Dirlat Kodiklat TNI, Brigjen TNI Asep Djunaedi, S.I.P., M.I.P. dari Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Inf Andi Gunawan, S.I.P. dari Pamen Ahli Bidang Jemen Sishanneg Kopassus menjadi Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Panglima TNI, Brigjen TNI Harry Isnaeni Rusmanto dari Ir Pushubad menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Indra Gumay Fitri dari Waaskomlek Panglima TNI menjadi Ir Pushubad, Kolonel Cke Antonius Pentangkasa Dharma Ariawibawa, S.I.P. dari Kasubdir Komlek Dit Fasjas Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Waaskomlek Panglima TNI.

Brigjen TNI Dr. Budi Santoso, S.I.P., M.H. dari Direktur Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi pada Deputi Bidang Intelijen Teknologi BIN menjadi Agen Intelijen Ahli Madya pada Direktorat Telematika Deputi Bidang Intelijen Teknologi BIN , Kolonel Cke Widodo , S.I.P dari Paban VI/Matkomlek Skomlek TNI Menjadi Direktur Monitoring pada Deputi Bidang Intelijen Teknologi BIN, Brigjen TNI Isa Ansori, S.I.P., M.M. dari Pa Sahli Tk. II Was Eropa dan Amerika Bid. Hunint Sahli Panglima TNI Menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Inf Debok Sumantokoh dari Pamen Ahli Bid.Hukum dan Humaniter Pangdam II/Swj menjadi Pa Sahli Tk. II Was Eropa dan Amerika Bid. Hubint Sahli Panglima TNI, Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief, S.Sos. dari Waasintel Kasad Bid. Inteltek dan Hublu menjadi Danrem 162/WB (Mataram) Kodam IX/Udy, Brigjen TNI Agus Bhakti, S.I.P,. M.I.P., M.Han. dari Danrem 162/WB (Mataram) Kodam IX/Udy menjadi Wasintel Kasad Bid. Inteltek dan Hublu, Mayjen TNI Heru Sudarminto, S.I.P., M.Sc. dari Kepala Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Kemhan menjadi Pati Mabes AD (Dlm. rangka pensiun), Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, S.I.P. dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad dan Mayjen TNI Rudy Syamsir, S.H., M.H. dari Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Kun Wardana S.Sos. dari Sekretariat Deputi Bid. Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam menjadi Staf Khusus Kasad.

24 Pati TNI AL

Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, M.Tr.Opsla. dari Pangkoarmada II menjadi Danseskoal, Laksda TNI I Gung Putu Alidjaya S.H.,M.Si. dari Wadan Kodiklatal menjadi Pangkoarmada II, Laksda TNI Fauzi, S.E., M.M., M.Tr. Opsla., M.Han. dari Danseskoal menjadi Wadan Kodiklatal, Laksda TNI Wiranto dari Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpres Sahli Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasal, Laksma TNI Kris Wibowo S.E.,CHRMP., M.Tr. Opsla. dari Kadisfaslanal menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpres Sahli Panglima TNI, Kolonel Laut (T) Jusep Wildan, S.T., M.Tr.Opsla dari Kasatlaikmattin Dislaikmatal menjadi Kadisfaslanal, Laksma TNI Dr. Goki P. Sihombing, S.E., M.Si.(Han). dari Kapoksahli Koarmada I menjadi Staf Khusus Kasal, Kolonel Laut (T) Dedy Pradono, S.E. dari Sekdisbekal menjadi Kapoksahli Koarmada I.