KPK Diminta Segera Tuntaskan Kasus Harun Masiku-Hasto Kristiyanto

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menuntaskan kasus Harun Masiku dengan menangkap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap dan perintangan penyidikan.

Hal tersebut disampaikan Koordinator aksi dari Koalisi Mahasiswa Pemuda Nusantara (KMPN) Amril Loklomin yang menyatakan penangkapan Hasto menjadi penting untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Hasto Kristiyanto mengatur, mengendalikan, menyuruh melakukan seluruh perbuatan jahat. Mulai dari mengatur agar Harun Masiku ditempatkan pada Dapil Sumsel I yang merupakan basis massa PDIP padahal bukan basis massa Harun Masiku," ujarnya dalam aksi di KPK, Senin (10/2/2025).

Selain itu, Amril mengatakan, dalam persidangan Hasto juga terbukti terlibat dengan menekan Riezky Aprilia untuk mundur sebagai anggota DPR RI terpilih. Hasto, kata dia, juga menugaskan Agustina Tio untuk menyuap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

Dalam perkembangannya, Hasto kemudian turut terlibat untuk menghalangi upaya penegakan hukum penyidik KPK dengan cara menyuruh Harun Masiku merendam handphone yang digunakannya. Kemudian mengatur keterangan saksi untuk menghilangkan jejak keterlibatannya dalam perkara itu.

Dirinya juga menyinggung hasil survei dari LSI yang mencatat ada 77 persen masyarakat yang percaya bahwa Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku. Artinya, kata dia, publik tidak lagi dapat dibodohi oleh drama atau sandiwara yang tengah dilakukan Hasto saat ini.