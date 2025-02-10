Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Sudah Periksa 70 Saksi di Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak KKKS

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |19:50 WIB
Kejagung Sudah Periksa 70 Saksi di Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak KKKS
Kejagung Sudah Periksa 70 Saksi di Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak KKKS (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejagung RI menyebutkan, telah memeriksa 70 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang PT Pertamina subholding dan kontraktor atau KKKS tahun 2018-2023. Hal itu berujung pada penggeledahan kantor Ditjen Migas ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (10/2/2025) ini.

"Penyidik hingga saat ini sudah mengumpulkan setidaknya bukti-bukti berupa keterangan saksi terhadap 70 orang saksi dan sudah dilakukan pemeriksaan, termasuk 1 ahli terkait dengan keuangan negara," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar pada wartawan, Senin (10/2/2025).

Menurutnya, penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut masih merupakan penyidikan umum, general investigation. Diharapkan dengan proses penyidikan tersebut, bisa membuat terang dugaan tindak pidana yang sedang disidik itu sesuai aturan yang ada.

"Ini masih proses penyidikan, yang masih mengumpulkan berbagai bukti-bukti dan salah satunya melalui penggeledahan pada hari ini yang dilakukan penyidik. Semua itu dalam rangka tindakan ini membuat terang tindak pidana ini dan menemukan tersangka atau pelakunya," katanya.

Dia menambahkan, sejatinya pengusutan kasus tersebut tak lepas pula dari responsifnya institusi Kejaksaan dalam menyikapi persoalan tata niaga atau tata kelola gas. Di antaranya berkaitan kelangkaan gas elpiji yang tengah terjadi saat ini di masyarakat.

"Contohnya, seperti yang sekarang sedang dirasakan oleh masyarakat adanya kelangkaan gas elpiji yah. Nah itu juga menjadi perhatian penyidik karena juga terkait dengan subholding atau terkait dengan tata kelola dalam perkara ini," paparnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
