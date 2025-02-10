Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Menanti Langkah Timnas Indonesia U-20 Menuju Piala Dunia U-20 2025, Selasa 11 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |19:52 WIB
Saksikan Morning Zone Menanti Langkah Timnas Indonesia U-20 Menuju Piala Dunia U-20 2025, Selasa 11 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Timnas U-20 Indonesia akan memainkan laga perdananya di Piala Asia
JAKARTA - Timnas U-20 Indonesia akan memainkan laga perdananya di Piala Asia pada Kamis (13/2). Jens Raven cs akan bertemu Iran di matchday pertama Grup C.

Di Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 berkekuatan tiga pemain abroad. Seperti Marselinus Ama Ola (UD Logrones B), Jens Raven (FC Dordrecht U-21) dan Welber Jardim (Sao Paulo U-18). Jumlahnya bisa menembus lima nama jika Dion Markx (Top Oss) dan Tim Geypens (FC Emmen) bisa dinaturalisasi lebih cepat sebelum pendaftaran pemain ditutup.

Lolos ke Piala Asia U-20 2025 merupakan sebuah kewajiban anak asuh Indra Sjafri jika ingin tampil di Piala Dunia U-20 2025. Karena, hanya empat tim yang lolos ke semifinal Piala Asia U-20 2025 yang diizinkan ambil bagian di Piala Dunia U-20 2025.

Lantas, bagaimana peluang Garuda Muda dapat berlaga diajang Piala Dunia U-20 2025?

 Saksikan Morning Zone edisi Selasa 11 Februari 2025, pukul 08.00 Wib yang membahas secara lengkap, Menanti Langkah Timnas Indonesia U-20 Menuju Piala Dunia U-20 2025 dengan narasumber Pengamat Sepakbola Abdul Haris bersama Redaktur Pelaksana Okezone Ramdani Bur dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.com.

(Fahmi Firdaus )

      
