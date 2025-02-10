Prabowo Terima Kunjungan Erdogan 12 Februari 2025 di Istana Bogor

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu 12 Febuari 2025, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa Presiden Erdogan bersama istrinya direncanakan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 11-12 Februari 2025.

"Kunjungan kenegaraan ini merupakan langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turkiye," kata Yusuf dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

Yusuf mengungkapkan bahwa penyambutan upacara kenegaraan oleh Presiden Prabowo kepada Presiden Erdogan akan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Rabu, 12 Februari 2025.

"Setelah prosesi penyambutan, agenda dilanjutkan dengan melakukan pertemuan bilateral untuk membahas berbagai aspek kerja sama antara kedua negara yang saling menguntungkan," ungkapnya.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, kata Yusuf, kunjungan kenegaraan tersebut akan ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan yang digelar di halaman Istana Kepresidenan Bogor.

"Diharapkan kunjungan kenegaraan ini dapat makin mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Turkiye, serta memberikan dampak positif bagi kemajuan kedua negara," ujarnya.



(Angkasa Yudhistira)